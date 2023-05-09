Monte без шансов проиграли россиянам на BLAST Paris Major 2023
Украинская команда в шаге от вылета с последнего мейджора по CS:GO.
Во вторник, 9 мая, в рамках третьего тура BLAST Paris Major 2023 команда Monte продолжила свое участие на турнире.
В рамках bo1 украинский коллектив встречался с россиянами из Forze.
Представитель страны-агрессора сумел добыть разгромную победу, не оставив шансов Monte, - 6:16.
Monte - Forze 6:16
Отметим, что у Monte остаются шансы на выход во второй раунд BLAST Paris Major 2023. Для этого нужно дважды выигрывать в bo3, а право на ошибку больше нет.
Напомним, на ISPORT.ua доступно расписание и результаты BLAST Paris Major 2023.