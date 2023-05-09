iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Monte без шансов проиграли россиянам на BLAST Paris Major 2023

Украинская команда в шаге от вылета с последнего мейджора по CS:GO.
Вчера, 14:28
Monte / HLTV
Monte / HLTV

Во вторник, 9 мая, в рамках третьего тура BLAST Paris Major 2023 команда Monte продолжила свое участие на турнире.

В рамках bo1 украинский коллектив встречался с россиянами из Forze.

Представитель страны-агрессора сумел добыть разгромную победу, не оставив шансов Monte, - 6:16.

Monte - Forze 6:16

Отметим, что у Monte остаются шансы на выход во второй раунд BLAST Paris Major 2023. Для этого нужно дважды выигрывать в bo3, а право на ошибку больше нет.

Напомним, на ISPORT.ua доступно расписание и результаты BLAST Paris Major 2023.


Статьи по теме

Албон: Наша машина занимает 9-10 место по скорости Албон: Наша машина занимает 9-10 место по скорости
Blast Paris Major 2023: Complexity - Liquid, матч FaZe - FORZE Blast Paris Major 2023: Complexity - Liquid, матч FaZe - FORZE
Blast Paris Major 2023: Monte обыграли монголов, FaZe должны выбить россиян Blast Paris Major 2023: Monte обыграли монголов, FaZe должны выбить россиян
С ЧМ по дзюдо выгнали зрителей с георгиевскими лентами С ЧМ по дзюдо выгнали зрителей с георгиевскими лентами
Помочь журналистам

Видео

Реал Мадрид - Манчестер Сити видео голов и обзор матча Лиги чемпионов 09.05.2023
Реал Мадрид - Манчестер Сити видео голов и обзор матча Лиги чемпионов 09.05.2023

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой мира, Свитолина вошла в топ-600
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Формула 115:26
Албон: Наша машина занимает 9-10 место по скорости
Киберспорт14:55
Blast Paris Major 2023: Complexity - Liquid, матч FaZe - FORZE
Киберспорт14:50
Blast Paris Major 2023: Monte обыграли монголов, FaZe должны выбить россиян
Другие14:49
С ЧМ по дзюдо выгнали зрителей с георгиевскими лентами
Киберспорт14:46
Monte обыграли Mongolz и сыграют за выход в Легенды на BLAST Paris Major 2023
Украина14:12
Селезнев объявил дату своего прощального матча
Лига Чемпионов14:11
Отец Холанда объяснил, почему его вывели с трибуны в матче Реал - Манчестер Сити
Лига Чемпионов13:45
Укротить змею: Карикатурист оригинально олицетворил дерби Милана и Интера
Другие страны13:26
Ушел из жизни легендарный мексиканский вратарь
НБА13:03
Плей-офф НБА: идет второй раунд
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK