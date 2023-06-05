Monte объявили о временной замене SDY на украинского люксембуржца

Виктор sdy Оруджев на время приостановит выступления за украинский коллектив Monte в дисциплине CS:GO.

В составе его заменит 19-летний Marix – представитель Люксембурга. Этот киберспортсмен родился в Киеве, но в детстве переехал в маленькую европейскую страну.

Sdy пропустит как минимум следующий турнир с участием Monte.

Напомним, что после успешного выступления команды на Major в Париже Виктор Оруджев заявил, что очень устал и хочет отдохнуть от соревновательного Counter Strike. Кроме того, в клубе заверили, что это еще не все изменения, ожидающие фанатов коллектива.