"Это было потрясающе": BOROS трогательно попрощался с украинскими фанатами после ухода из Monte
Иорданец Мохаммад BOROS Малхас покинул украинскую команду Monte по CS:GO.
Киберспортсмен прокомментировал свой уход из команды, опубликовав прощальный пост в Twitter.
"Благодаря Монте это было действительно хорошее время. Вместе мы достигли некоторых хороших вещей и я никогда не забуду хорошие моменты вместе. Я благодарен за это и спасибо украинским фанатам это было потрясающе", - написал иорданец.
Thanks to @Monte_Esports it was really nice time together we achieved some good things and i will never forget the good moments together I am grateful for it and thanks to the Ukrainian fans it was amazing https://t.co/c2s7LBrffN— BOROSCS (@boroscs) June 20, 2023
Отметим, что BOROS стал игроком команды Team Falcons из Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что Monte объявили о временной замене SDY на украинского люксембуржца.