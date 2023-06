"Это было потрясающе": BOROS трогательно попрощался с украинскими фанатами после ухода из Monte

Иорданец Мохаммад BOROS Малхас покинул украинскую команду Monte по CS:GO.

Киберспортсмен прокомментировал свой уход из команды, опубликовав прощальный пост в Twitter.

"Благодаря Монте это было действительно хорошее время. Вместе мы достигли некоторых хороших вещей и я никогда не забуду хорошие моменты вместе. Я благодарен за это и спасибо украинским фанатам это было потрясающе", - написал иорданец.

Thanks to @Monte_Esports it was really nice time together we achieved some good things and i will never forget the good moments together I am grateful for it and thanks to the Ukrainian fans it was amazing https://t.co/c2s7LBrffN