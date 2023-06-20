iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

"Это было потрясающе": BOROS трогательно попрощался с украинскими фанатами после ухода из Monte

Мохаммад BOROS Малхас продолжил карьеру в саудовской команде.
Сегодня, 17:57
Мохаммад BOROS Малхас / HLTV.org
Мохаммад BOROS Малхас / HLTV.org

Иорданец Мохаммад BOROS Малхас покинул украинскую команду Monte по CS:GO.

Киберспортсмен прокомментировал свой уход из команды, опубликовав прощальный пост в Twitter.

"Благодаря Монте это было действительно хорошее время. Вместе мы достигли некоторых хороших вещей и я никогда не забуду хорошие моменты вместе. Я благодарен за это и спасибо украинским фанатам это было потрясающе", - написал иорданец.

Отметим, что BOROS стал игроком команды Team Falcons из Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Monte объявили о временной замене SDY на украинского люксембуржца.


Статьи по теме

Роналду – первый игрок в истории футбола с 200 матчами за сборную Роналду – первый игрок в истории футбола с 200 матчами за сборную
Милан отказывается продавать ключевого защитника Милан отказывается продавать ключевого защитника
Европейские игры 2023: результаты украинцев в нулевой день Европейские игры 2023: результаты украинцев в нулевой день
Малыхин выиграл соревнования прыжки с шестом на Европейских играх 2023 Малыхин выиграл соревнования прыжки с шестом на Европейских играх 2023
Помочь журналистам

Видео

Украина - Мальта 1:0 видео гола и лучших моментов матча отбора на ЧЕ-2024
Украина - Мальта 1:0 видео гола и лучших моментов матча отбора на ЧЕ-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк обновила личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракеткой мира, Сачко дебютирует в ТОП-200
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Евро-202421:29
Роналду – первый игрок в истории футбола с 200 матчами за сборную
Европа21:21
Милан отказывается продавать ключевого защитника
Олимпийские виды21:13
Европейские игры 2023: результаты украинцев в нулевой день
Легкая атлетика21:10
Малыхин выиграл соревнования прыжки с шестом на Европейских играх 2023
Европа20:59
Стала известна дата дебюта Месси за Интер Майами
Украина20:51
Трубин объяснил, почему решил отправиться на чемпионат Европы U-21
Украина20:32
"Ради такого нужно проживать жизнь": Ротань о стартовой игре на чемпионате Европы U-21
Украина20:24
Бондаренко: Мы не туристами приехали на чемпионат Европы
Европа20:20
ПСЖ установил ценник на Верратти
Европа19:59
Вест Хэм отклонил и второе предложение Арсенала по Райсу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK