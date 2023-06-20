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Monte объявили об уходе лучшего игрока

Мохаммад BOROS Малхас покинул украинскую команду по CS:GO.
Сегодня, 16:06
Мохаммад BOROS Малхас / HLTV.org
Мохаммад BOROS Малхас / HLTV.org

Украинская команда по CS:GO официально объявили о том, что игрок Мохаммад BOROS Малхас покинул клуб.

Пресс-служба организации сообщила о том, что киберспортсмен продолжит карьеру в другой команде.

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"Мы всегда будем помнить, как ты впервые ел борщ. Как мы вместе шутили и настраивались на игру. И как мы зажигали в Париже вопреки всем критикам! Желаем, чтобы твоя АИМ-машина никогда не останавливалась. Твое светлое будущее в твоих руках, иди только вперед и не останавливайся. Увидимся на сервере!", - гласит пост в Telegram.

Отметим, что BOROS продолжит карьеру в саудовской команде Falcons.

Ранее сообщалось, что Monte объявили о временной замене SDY на украинского люксембуржца.


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