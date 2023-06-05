Игроки B8 и Monte были исключены из состава сборной Украины по CS:GO

Игроки B8 и Monte были исключены из состава сборной Украины по киберспорту по приказу Министерства молодежи и спорта.

Как сообщает Gameinside со ссылкой на CEO Федерации киберспорта Украины UESF Антона Маркелова, киберспортсмены попали в список спортсменов, которые выехали за границу по специальному разрешению, но не вернулись после окончания спортивного мероприятия.

Теперь игроки не смогут выезжать на международные соревнования с помощью Федерации киберспорта Украины через разрешение Министерства молодежи и спорта Украины.

Таким образом, после исключения представителей B8 и Monte в сборной остались только игроки IKLA.

Ранее сообщалось, что Украина одержала первую победу на чемпионате мира по CS:GO.