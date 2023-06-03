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Украина на чемпионате мира по CS:GO - расписание и результаты матчей

ISPORT знакомит с достижениями сборной Украины на ЧМ по Counter Strike.
Сегодня, 21:33
Topa / HLTV
Topa / HLTV

Стартовала квалификация на чемпионат мира по CS:GO – IESF World Esports Championship 2023 – в котором примет участие и команда Украины. Участие от имени "желто-синих" на турнире принимают игроки команды IKLA.

Состав сборной Украины по CS:GO

  • Ярослав byr9 Буряк,
  • Владислав Kvem Король,
  • Кирилл s4ltovsk1yy Литвинов,
  • Артём kensizor Капран,
  • Алексей Topa Топчиенко

Участники квалификации от Восточной Европы поделены на 4 группы по 4 команды (всего 16 сборных). Из каждой группы в плей-офф выходят по два коллектива, а путевки в финальную стадию ЧМ получают все полуфиналисты. В группе вместе с Украиной представлены Израиль, Эстония и Армения. Матчи в группе проходят в формате bo1.

Расписание и результаты сборной Украины на ЧМ по Counter Strike

В первом матче команды играли на Inferno. Израиль уверенно начал и вышел вперед на приличное расстояние, но украинцы сделали невероятный камбэк и перевели дело в дополнительные раунды. Но в экстра-раундах дожать соперника не удалось и первый матч был проигран.

Израиль – Украина 19:17

04.06, 20:00 | Эстония – Украина

05.06, 17:00 | Армения – Украина

После первого игрового дня по одной победе в группе А есть сборные Эстонии и Израиля.


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