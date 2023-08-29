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Сборная Украины по Dota 2 снялась с ЧМ из-за росиян

Международная федерация киберспорта показала свое лицо.
Сегодня, 20:48
IESF / IESF
IESF / IESF

В румынских Яссы проходит чемпионат мира по киберспорту, где участники соревнуются в шести различных дисциплинах.

Сборная Украины по Dota 2 приняла решение сняться с турнира на стадии первого раунда нижней сетки. Причиной тому стало решение Меужднародной федерации киберспорта (IESF).

Ранее IESF приняла решение разрешить росиянам принимать участие в ЧМ под своим флагом.

"Несмотря на все протесты и попытки украинской федерации помешать, IESF удалось вернуть росиян на свои турниры и отменить запрет на использование флага. Мы видим в этом коррупционную составляющую и подкуп голосов делегатов, потому что международная федерация и так погрязла в коррупционных скандалах", - говорится в заявлении украинской стороны.

Остальным украинским сборным также рекомендовали сняться с турнира, но решение будут принимать сами команды. Украинская федерация киберспорта теперь будет бойкотировать все турниры под эгидой IESF.

Напомним, что с расписанием и результатами сборной Украины на ЧМ по CS:GO вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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