NaVi обыграли BIG и теперь снова сыграют с Heroic в финале группы BLAST Premier Fall Groups 2023

Во вторник, 18 июля, в рамках BLAST Premier Fall Groups 2023 прошел важный матч группы В.

В поединке нижней сетки за выход в финал группы В сошлись Natus Vincere и BIG.

Первая половина стартовой карты (Ancient) прошла без борьбы - 11:4 в пользу "Рожденных побеждать". И даже поражение в половине №2 позволило им забрать карту с общим счетом 16:11.

Примечательно, что Mirage начался точно так же (11:4). После смены сторон ближе к концу матча казалось, что NaVi спокойно доведут дело до конца, но нет, они решили проверить нервы своих фанатов.

Ведя в счете 14:9, украинская организация проиграла четыре раунда подряд, после чего команды обменялись по одной победе - 15:14 и все решалось в 30-м раунде, который все же остался за NaVi.

В итоге Natus Vincere вышли в финал группы В, где встретятся со своими обидчиками из Heroic. Матч состоится в четверг, 20 июля, в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей BLAST Premier Fall Groups 2023.