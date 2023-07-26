IEM Cologne 2023: онлайн-трансляция всех матчей
Представляем видео онлайн-трансляции поединков крупного турнира нового сезона.
В немецком Кельне стартует престижный турнир по CS:GO - IEM Cologne 2023.
24 команды, которые попали в сетку соревнования, будут бороться за победу. Призовой фонд турнира составляет 1 миллион долларов.
Команды были поделены на несколько стадий - Play in и группы. В первой стадии принимает участие украинская команда Monte.
Украиноязычную трансляцию турниров в этом году проведет студия Maincast.
Смотреть онлайн матчи IEM Cologne 2023
Первый тур
Вторник, 26 июля
- 15:30 Mouz - TheMongolz
- 15:30 Into the Breach - NiP
- 16:45 fnatic - Complexity
- 16:45 OG - 9INE
- 18:00 Monte - Imperial
- 18:00 Astralis - Liquid
- 19:15 Apeks - BIG
- 19:15 Grayhound - Furia
Напомним, на нашем сайте доступно расписание и результаты матчей IEM Cologne 2023.