IEM Cologne 2023: онлайн-трансляция всех матчей

В немецком Кельне стартует престижный турнир по CS:GO - IEM Cologne 2023.

24 команды, которые попали в сетку соревнования, будут бороться за победу. Призовой фонд турнира составляет 1 миллион долларов.

Команды были поделены на несколько стадий - Play in и группы. В первой стадии принимает участие украинская команда Monte.

Украиноязычную трансляцию турниров в этом году проведет студия Maincast.

Смотреть онлайн матчи IEM Cologne 2023

Первый тур

Вторник, 26 июля

15:30 Mouz - TheMongolz

15:30 Into the Breach - NiP

16:45 fnatic - Complexity

16:45 OG - 9INE

18:00 Monte - Imperial

18:00 Astralis - Liquid

19:15 Apeks - BIG

19:15 Grayhound - Furia

Напомним, на нашем сайте доступно расписание и результаты матчей IEM Cologne 2023.