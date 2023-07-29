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Monte легко обыграли финалиста мейджора на IEM Cologne

Украинская команда выиграла первый матч в группе.
Сегодня, 15:52
Monte выиграли первый матч в группе / HLTV.org
Monte выиграли первый матч в группе / HLTV.org

В Кельне на турнире IEM Cologne 2023 стартовал групповой раунд, в котором Monte встретились с финалистами прошлого мейджора Gamer Legion.

На первой карте (Mirage - выбор украинцев) проблем у команды из Монастырища не возникло.

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Дальше был проблемный для SDY и компании Overpass, но после не самого лучшего старта Monte взяли инициативу в свои руки и все же довели до победы эту встречу.

Monte - GL 2:0 (16:8, 16:11)

На ISPORT доступны результаты и расписание всех матчей IEM Cologne 2023.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: counter-strike Counter-Strike- Global Offensive Monte

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