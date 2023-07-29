Monte легко обыграли финалиста мейджора на IEM Cologne

Украинская команда выиграла первый матч в группе.

Monte выиграли первый матч в группе / HLTV.org

В Кельне на турнире IEM Cologne 2023 стартовал групповой раунд, в котором Monte встретились с финалистами прошлого мейджора Gamer Legion.

На первой карте (Mirage - выбор украинцев) проблем у команды из Монастырища не возникло.

Читай также: Monte обыграли Furia, выйдя в основной этап IEM Cologne 2023

Дальше был проблемный для SDY и компании Overpass, но после не самого лучшего старта Monte взяли инициативу в свои руки и все же довели до победы эту встречу.

Monte - GL 2:0 (16:8, 16:11)

На ISPORT доступны результаты и расписание всех матчей IEM Cologne 2023.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!