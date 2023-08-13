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Сборная Украины представила форму, в которой выступит на чемпионате мира

Украинские киберспортсмены будут играть в форме, которая имеет несколько важных современных элементов.
Сегодня, 14:41
Форма сборной Украины / https://t.me/ukrainecsgo
Форма сборной Украины / https://t.me/ukrainecsgo

С 26 августа по 3 сентября в Яссы (Румыния) пройдет чемпионат мира по CS:GO - IESF World Esports Championship 2023.

На турнире выступит сборная Украины, в составе которой сыграют представители команды IKLA byr9, s4ltovsk1yy3, Kvem4, kensizor5 и uQlutzavrпод руководством WOLF.

Теперь же стало известно, как будет выглядеть форма украинских киберспортсменов.

На передней и задней сторонах футболки будут написаны имена героев Украины, которые отдали свои жизни в войне с российскими оккупантами.

Также заметно выделяется синий Тризуб, а на рукавах изображены элементы вышиванки.

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На чемпионате мира Украина выступит в группе В, в которую также попали Тунис, Узбекистан, Колумбия, Саудовская Аравия и Дания.

Всего на турнире будет четыре группы, из которых в плей-офф выйдут по три лучшие команды.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина чемпионат мира IESF

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