Gamers8 2023: онлайн-трансляция всех матчей

В среду, 16 августа, в Эр-Риядя (Саудовская Аравия) стартует турнир по CS:GO Gamers8 2023.

16 команд сразу начнут свое участие в плей-офф, где поборются за 1 миллион долларов.

Украиноязычную трансляцию турниров в этом году проведет студия Maincast.

Смотреть онлайн матчи Gamers8 2023

1/8 финала

Среда, 16 августа

14:00 Apeks - GamerLegion

14:00 Cloud9 - fnatic

17:30 Heroic - Falcons

17:30 MIBR - Vitality

21:00 Liquid - ENCE

21:00 Natus Vincere - FURIA

Напомним, на нашем сайте доступно расписание и результаты матчей Gamers8 2023.