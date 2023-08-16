Gamers8 2023: онлайн-трансляция всех матчей
Представляем видео онлайн-трансляции поединков крупного турнира нового сезона.
В среду, 16 августа, в Эр-Риядя (Саудовская Аравия) стартует турнир по CS:GO Gamers8 2023.
16 команд сразу начнут свое участие в плей-офф, где поборются за 1 миллион долларов.
Украиноязычную трансляцию турниров в этом году проведет студия Maincast.
Смотреть онлайн матчи Gamers8 2023
1/8 финала
Среда, 16 августа
- 14:00 Apeks - GamerLegion
- 14:00 Cloud9 - fnatic
- 17:30 Heroic - Falcons
- 17:30 MIBR - Vitality
- 21:00 Liquid - ENCE
- 21:00 Natus Vincere - FURIA
Напомним, на нашем сайте доступно расписание и результаты матчей Gamers8 2023.