iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Gamers8 2023: онлайн-трансляция всех матчей

Представляем видео онлайн-трансляции поединков крупного турнира нового сезона.
Сегодня, 09:50
Gamers8 2023
Gamers8 2023

В среду, 16 августа, в Эр-Риядя (Саудовская Аравия) стартует турнир по CS:GO Gamers8 2023.

16 команд сразу начнут свое участие в плей-офф, где поборются за 1 миллион долларов.

Украиноязычную трансляцию турниров в этом году проведет студия Maincast.

Смотреть онлайн матчи Gamers8 2023

1/8 финала

Среда, 16 августа

  • 14:00 Apeks - GamerLegion
  • 14:00 Cloud9 - fnatic
  • 17:30 Heroic - Falcons
  • 17:30 MIBR - Vitality
  • 21:00 Liquid - ENCE
  • 21:00 Natus Vincere - FURIA

Напомним, на нашем сайте доступно расписание и результаты матчей Gamers8 2023.


Статьи по теме

Бывший хавбек Динамо назвал причины своего провала в стане киевлян Бывший хавбек Динамо назвал причины своего провала в стане киевлян
Чемпионат мира-2023 (женщины): Австралия сыграет с Англией Чемпионат мира-2023 (женщины): Австралия сыграет с Англией
Чемпион UFC признался, что делает ставки на свои бои Чемпион UFC признался, что делает ставки на свои бои
Альварес назвал трех лучших боксеров мира Альварес назвал трех лучших боксеров мира
Помочь журналистам

Видео

Джошуа - Хелениус: видео брутального нокаута
Джошуа - Хелениус: видео брутального нокаута

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская поднялась на 37 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 15 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Руне вошел в пятерку лучших, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Украина10:51
Бывший хавбек Динамо назвал причины своего провала в стане киевлян
Другие страны10:30
Чемпионат мира-2023 (женщины): Австралия сыграет с Англией
ММА10:21
Чемпион UFC признался, что делает ставки на свои бои
Бокс10:15
Альварес назвал трех лучших боксеров мира
Европа09:52
Стало известно, сколько Челси заплатит за талантливого хавбека Саутгемптона
Киберспорт09:50
Gamers8 2023: Cloud9 сыграет с fnatic, Heroic - с Falcons
Киберспорт09:25
Gamers8 2023: Heroic сыграют с Falcons, Natus Vincere - FURIA
Европа09:20
Гвардиола вновь выразил недовольство плотному графику матчей
Бокс08:55
"Великий боксер": Альварес засыпал комплиментами Чарло
Европа08:30
Футбол сегодня: суперкубок УЕФА, полуфинал чемпионата мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK