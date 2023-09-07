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Monte победили аутсайдера турнира на ESL Pro League Season 18

Украинский коллектив проходит в полуфинал нижней сетки.
Сегодня, 17:03
Monte / HLTV
Monte / HLTV

Сегодня, 7 сентября, украинский киберспортивный клуб Monte провели матч против Rooster в рамках ESL Pro League Season 18.

Monte, похоже, еще не отошли после предыдущего поражения, потому что украинцы довольно легко отдали первую карту австралийцам. 16:8 на Nuke.

Однако на второй карте все пошло по плану, даже несмотря на небольшой камбек, Monte уверенно взяли победу на Anubis 10:16.

Если к третьей карте и была какая-то интрига, украинцы быстро ее стерли, комфортно доминируя всю игру. Итог 10:16 на Mirage и Monte забирают заслуженную победу.

После неудачного старта украинский коллектив пробился в четвертьфинал нижней сетки. С раписанием трансляций ESL Pro League Season 18 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

 

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