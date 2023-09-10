Monte сенсационно обыграли Heroic на ESL Pro League 18

Украинский коллектив выбил из турнира вторую команду мира.

В субботу, 9 сентября, в рамах матчах рамках турнира по CS:GO ESL Pro League Season 18 Monte встречались с Heroic.

Первую карту, свой пик Mirage, украинский коллектив довольно уверенно забрал себе. Команда одолела датчан со счетом 16:10.

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Heroic далее получили шанс отыграться на своем выборе Overpass. Вторая команда мира сначала отпустила Monte вперед, а после сотворила мощный камбэк, переведя карту в допы, но там уже наши парни уступили.

К счастью, украинский коллектив на третьей карте Ancient без особых проблем одолел именитых соперников со счетом 16:10.

Таким образом, Heroic сенсационно покинули турнир, а Monte завтра сыграют решающий матч за выход в следующий этап.

На ISPORT также доступны расписание и результаты ESL Pro League 18.

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