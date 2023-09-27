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Monte не может доиграть матч из-за того, что серверы CS:GO стали недоступны

Возможно, придется играть в CS2.
Вчера, 22:54
Monte не смогли доиграть матч против Complexity / HLTV
Monte не смогли доиграть матч против Complexity / HLTV

Украинская организация Monte проводит матч плей-офф ESL Pro League против Complexity и выиграла первую карту (Ancient).

Но в перерыве между картами все серверы CS:GO стали недоступны из-за запуска новой версии игры CS2.

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Когда будет возобновлен матч, не сообщается, а аналитик украинской организации Krizzen заявил, что игру могут продолжить уже в новой версии и команда готова к этому.

Следующей картой будет Overpass, при необходимости команды также должны сыграть на Anubis.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: counter-strike esl pro league Monte

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