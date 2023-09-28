Monte обыграли в матче с препятствиями Complexity

В среду, 27 сентября, состоялся матч в рамках плей-офф ESL Pro League, где Monte встречались с Complexity.

Украинский коллектив почти без особых проблем взял первую карту Ancient, но в перерыве между картами все серверы CS:GO стали недоступны из-за запуска новой версии игры CS2.

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Далее у команде уже более-менее стабилизовалась игра, однако Monte умудрились отдать одну карту, но на десайдере все же дожали оппонента.

Таким образом, украинцы идут дальше по турнирной сетке, где уже в четверг сыграют против Vitality.

На ISPORT также доступны расписание и результаты ESL Pro League 18.

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