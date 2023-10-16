NaVi c B1ad3 в составе в интересной игре проиграли Mouz на турнире в Австралии

В понедельник, 16 октября, стартовал групповой этап турнира по CS2 - IEM Sydney 2023.

В первом туре украинский коллектив Natus Vincere обыграли Apeks. Примечательно, в составе нашей команды отсутствует лидер Александр "S1mple" Костылев, а его место занял тренер Андрей B1ad3 Городецкий.

Во втором противостоянии NaVi сыграли с Mouz, которым недавно проиграли в финале ESL Pro League Season 18.

На первой карте Mirage Mouz переиграли украинский коллектив на допах - 13:16. Второй картой стал Inferno, где "рожденные побеждать" разобрались с соперником - 13:4.

Финальной картой стал Ancient. "Мышки" показали убедительную игру в защите и в атаке, что позволило победить - 13:6.

Таким образом, Mouz вышли в плей-офф IEM Sydney 2023, а Natus Vincere сыграют в нижней сетке.

NaVi - Mouz 1:2 (13:16, 13:4, 6:13)

Напомним, Monte стартовали с обидного поражения на IEM Sydney 2023.

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