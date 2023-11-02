Monte потерпели поражение в финале Roobet Cup
Украинский коллектив в решающем поединке уступил Virtus.pro.
В четверг, 2 ноября, состоялся финал турнира Roobet Cup 2023 по CS2.
В решающем поединке украинская команда Monte встречалась с Virtus.pro, проиграв со счетом 1:2.
Monte уступили 10:13 на Overpass, взяли Anubis - 13:10, но потерпели поражение на Mirage - 4:13.
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Турнир Roobet Cup 2023 проходил с 25 октября по 2 ноября. В соревновании приняли участие 16 команд, а его призовой фонд составил 250 тысяч долларов.
Чемпион турнира заработала 150 тысяч долларов, а Monte получит 50 тысяч долларов.
Напомним, на ISPORT доступен рейтинг команд по CS за 2023 год.
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