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Monte потерпели поражение в финале Roobet Cup

Украинский коллектив в решающем поединке уступил Virtus.pro.
Вчера, 22:42
Monte уступили в финале / HLTV
Monte уступили в финале / HLTV

В четверг, 2 ноября, состоялся финал турнира Roobet Cup 2023 по CS2.

В решающем поединке украинская команда Monte встречалась с Virtus.pro, проиграв со счетом 1:2.

Monte уступили 10:13 на Overpass, взяли Anubis - 13:10, но потерпели поражение на Mirage - 4:13.

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Турнир Roobet Cup 2023 проходил с 25 октября по 2 ноября. В соревновании приняли участие 16 команд, а его призовой фонд составил 250 тысяч долларов.

Чемпион турнира заработала 150 тысяч долларов, а Monte получит 50 тысяч долларов.

Напомним, на ISPORT доступен рейтинг команд по CS за 2023 год.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Monte CS2

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