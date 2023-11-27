sdy - лучший игрок ESL Challenger Jönköping 2023
Украинец выиграл свою первую индивидуальную награду.
В воскресенье, 26 ноября, завершился турнир по CS2 ESL Challenger Jönköping 2023.
Украинская команда Monte в финальном поединке встречалась с Eternal Fire. Матч завершился победой команды из Монастырища.
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Организаторы турнира ESL Challenger огласили лучшего игрока соревнования.
Индивидуальную награду получил украинский киберспортсмен Виктор sdy Оруджев. Его рейтинг составил - 1.36.
Отметим, что украинец впервые выиграл личный приз на крупном турнире.
Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты Monte.
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