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sdy - лучший игрок ESL Challenger Jönköping 2023

Украинец выиграл свою первую индивидуальную награду.
Сегодня, 22:01
Виктор sdy Оруджев / HLTV
Виктор sdy Оруджев / HLTV

В воскресенье, 26 ноября, завершился турнир по CS2 ESL Challenger Jönköping 2023.

Украинская команда Monte в финальном поединке встречалась с Eternal Fire. Матч завершился победой команды из Монастырища.

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Организаторы турнира ESL Challenger огласили лучшего игрока соревнования.

Индивидуальную награду получил украинский киберспортсмен Виктор sdy Оруджев. Его рейтинг составил - 1.36.

Отметим, что украинец впервые выиграл личный приз на крупном турнире.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты Monte.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Monte

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