Monte - чемпионы ESL Challenger Jönköping 2023

В воскресенье, 26 ноября, в рамках финала турнира по CS2 ESL Challenger Jönköping 2023 команда Monte встречалась с Eternal Fire.

На первой карте украинцы без проблем закрыли соперника со счетом 13:10, а на Anubis в допах дожали их 18:15.

WE ARE THE CHAMPIONS 👑

First LAN victory, this is a historic moment. Great victories are still ahead! TY for your unreal support #MonteGang ❤️

GLORY TO UKRAINE! GLORY TO THE HEROES! 🇺🇦 pic.twitter.com/cSDCW4FBwY