Вышел трейлер GTA 6: дата выхода игры и сюжет

Впервые в серии игры будет два главных героя.

Студия Rockstar Games представила трейлер Grand Theft Auto VI.

События шестой части Grand Theft Auto развернутся в Вайс-Сити - в современной версии.

Читай также: Месси стал совладельцем клуба Агуэро

В игре будет два главных героя и впервые для этой серии одним из них будет женщина. Их имена – Люсия и Джейсон. Линия героев будет основана на истории Бонни и Клайда, известных грабителей, действовавшие во времена Великой депрессии США.

Релиз Grand Theft Auto VI запланирован на 2025 год, точная дата выхода будет известна позже. На данный момент неизвестно, на каких платформах будет выпущена игра.

Отметим, что ща семь часов трейлер игры просмотрели более 40 миллионов людей и набрал почти 6 миллионов лайков.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!