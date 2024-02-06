Monte потерпели обидное поражение от G2, покинув IEM Katowice

Украинский коллектив не сумел пройти в следующий этап турнира.

Во вторник, 6 февраля, в рамках турнира по CS2 IEM Katowice 2024 Monte встречались с G2. Победу одержала европейская команда со счетом 2:1.

Первой картой стала Nuke, на которой украинцы разгромно уступили 4:13, однако уже на Vertigo смогли реабилитироваться, возобновив паритет.

Решить судьба игры пришлось командам на Anubis. К сожалению, Monte вновь крупно уступили, вылетев из турнира.

На ISPORT также доступны результаты и расписание IEM Katowice 2024.

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