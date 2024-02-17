Лидер Monte заболел перед отбором на "мажор" и пропустит его старт

Команда Monte объявила о том, что лидер коллектива Виктор sdy Оруджев не поможет своей команде в первых матчах отбора на "мажор".

"К сожалению произошло как сложилось. В свою очередь могу сказать, что борюсь с этой болезнью на максимум, надеюсь на скорее выздоровление и возможность сыграть рмр. Для нас первый мажор в кс2, как и для любой команды очень важен. Конечно, это сложно принять и пропустить через себя, но вариантов других нет. Уверенн в своих ребятах и ​​их силах, верьте и вы", - написал в соцсетях игрок.

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Ввиду этого, Monte временно усилились британским игроком gizmy, который заменит Оруджева.

Напомним, уже в понедельник украинский коллектив начнет свой путь на "мажоре". Monte сыграют с ECSTATIC.

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