iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Лидер Monte заболел перед отбором на "мажор" и пропустит его старт

Украинский коллектив оперативно нашел замену своему игроку.
Сегодня, 20:45
Sdy / HLTV
Sdy / HLTV

Команда Monte объявила о том, что лидер коллектива Виктор sdy Оруджев не поможет своей команде в первых матчах отбора на "мажор".

"К сожалению произошло как сложилось. В свою очередь могу сказать, что борюсь с этой болезнью на максимум, надеюсь на скорее выздоровление и возможность сыграть рмр. Для нас первый мажор в кс2, как и для любой команды очень важен. Конечно, это сложно принять и пропустить через себя, но вариантов других нет. Уверенн в своих ребятах и ​​их силах, верьте и вы", - написал в соцсетях игрок.

Читай также: NaVi обыграли BetBoom, пройдя на PGL Major Copenhagen 2024

Ввиду этого, Monte временно усилились британским игроком gizmy, который заменит Оруджева.

Напомним, уже в понедельник украинский коллектив начнет свой путь на "мажоре". Monte сыграют с ECSTATIC.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Monte CS2

Статьи по теме

NaVi обыграли BetBoom, пройдя на PGL Major Copenhagen 2024 NaVi обыграли BetBoom, пройдя на PGL Major Copenhagen 2024
NaVi позорно проиграли россиянам из Virtus Pro NaVi позорно проиграли россиянам из Virtus Pro
Зинченко с одноклубником из Арсенала организуют благотворительный матч по CS2 Зинченко с одноклубником из Арсенала организуют благотворительный матч по CS2
NaVi с треском вылетели из IEM Katowice, уступив Falcons NaVi с треском вылетели из IEM Katowice, уступив Falcons
Помочь журналистам

Видео

Золотой заплыв: видео безумной победы Бухова на чемпионате мира
Золотой заплыв: видео безумной победы Бухова на чемпионате мира

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Ястремская Костюк и Калинина вошли в ТОП-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: на чемпионате мира проходят мужская и женская эстафеты
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина увеличила преимущество над Сербией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

НБА23:41
Звездный уикенд НБА: этой ночью пройдут конкурсы умений, трехочковых и слэм-данков
Европа23:37
Игрок, принадлежащий Шахтеру, отметился голом в дебютном матче в аренде
Европа23:06
Барселона определилась с заменой Хави
Европа23:00
Эрлинг Холанд: статистика-2023/24
Бокс22:51
Бывший чемпион мира по боксу сделал прогноз на бой Ломаченко – Камбосос
Европа22:42
Почеттино - о ничьей с Ман Сити: Очень хорошая игра. Я счастлив
Европа22:30
Роберт Левандовски: статистика-2023/2024
Европа22:22
"Он хочет немного большего": Руни сравнил Месси с Роналду
Олимпийские виды22:14
Чемпионат Европы по борьбе: Керимов проиграл в бронзовом финале
Олимпийские виды22:09
Золотой заплыв: видео безумной победы Бухова на чемпионате мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK