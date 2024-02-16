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NaVi обыграли BetBoom, пройдя на PGL Major Copenhagen 2024

"Рожденные побеждать" добыли непростую победу над россиянами.
Сегодня, 21:19
iM / HLTV
iM / HLTV

В пятницу, 16 февраля, в рамках отбора на PGL Major Copenhagen 2024 NaVi встречались с BetBoom. Победу одержал украинский коллектив со счетом 2:1.

Первой картой для команд стала Overpass. На ней "рожденные побеждать" крайне уверенно обыграли россиян, забрав их пик - 13:4.

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Далее уже Natus Vincere "поплыли", отдав свою карту, из-за чего им пришлось решать свою судьбу на десайдере. На Nuke украинская команда дожала соперника, добыв путевку на престижный турнир.

На ISPORT также доступны расписание и результаты PGL Major Copenhagen 2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: navi CS2

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