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NaVi позорно проиграли россиянам из Virtus Pro

"Рожденные побеждать" упустили шанс квалифицироваться сразу на мажор.
Сегодня, 19:54
jL / HLTV
jL / HLTV

В четверг, 15 февраля, в рамках отбора на PGL Major 2024 Virtus Pro встречались с NaVi. Победу в данной игре одержали россияне из армянской команды.

Первой картой для команд стала Ancient. Несмотря на довольно мощный старт, "рожденные побеждать" умудрились упустить свое преимущество, а в итоге и чужой пик - 9:13.

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Далее коллективы встретились на Anubis, которую выбирали NaVi. Украинский клуб решил пойти по той же схеме, мощно стартовав и вновь потерпев поражение с аналогичным счетом - 9:13.

На ISPORT также доступны расписание и результаты отбора на европейский RMR-турнир группы А.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: navi CS2

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