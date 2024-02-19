"Это было быстро": S1mple оценил свой переход в Falcons
Украинец выступит за саудовский клуб на одном из престижных турниров.
Украинский киберспортсмен Александр S1mple Костилев прокомментировал свой переход в Falcons.
Александр написал пост в социальных сетях, в котором поблагодарил NAVI.
"Это было быстро. Спасибо NAVI за возможность, посмотрим, что будет дальше", - написал S1mple.
Отметим, что украинский снайпер выступит за Falcons на Premier: Spring Showdown 2024.
Напомним, что в октябре 2023 года Александр "s1mple" Костылев приостановил свою карьеру, покинув состав Natus Vincere, где его затем заменил Игорь "w0nderful" Жданов.
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