"Это было быстро": S1mple оценил свой переход в Falcons

Украинец выступит за саудовский клуб на одном из престижных турниров.

Украинский киберспортсмен Александр S1mple Костилев прокомментировал свой переход в Falcons.

Александр написал пост в социальных сетях, в котором поблагодарил NAVI.

"Это было быстро. Спасибо NAVI за возможность, посмотрим, что будет дальше", - написал S1mple.

Отметим, что украинский снайпер выступит за Falcons на Premier: Spring Showdown 2024.

Напомним, что в октябре 2023 года Александр "s1mple" Костылев приостановил свою карьеру, покинув состав Natus Vincere, где его затем заменил Игорь "w0nderful" Жданов.

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