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Украинский голос Dota 2 Роман «Skevich» Паскевич — внутри игры вместе с FAVBET

В киберспортивном комьюнити FAVBET пополнение.
Сегодня, 16:50
Фото надано рекламодателем
Фото надано рекламодателем

Начиная с февраля 2024-го года, к числу амбассадоров киберспорта в ведущей igaming-компании присоединяется Роман «Skevich» Паскевич — комментатор Dota 2 на студии Maincast и один из самых перспективных украинских стримеров.

За последние годы Skevich получил огромную популярность в украиноязычном игровом комьюнити благодаря своей экспертности, юмору и проукраинской позиции. Роман является одним из самых профессиональных комментаторов Dota 2 в Украине, регулярно поддерживает на своих стримах сборы для украинской армии и выступает за запрет выступлений российских киберспортсменов на международных турнирах.

Новый амбассадор FAVBET Роман Паскевич

«Сотрудничество с FAVBET для меня — возможность делать больше качественного украиноязычного контента и отстаивать интересы Украины в киберспортивном комьюнити. Рад оказаться в команде, которая разделяет мое видение и ценности», — говорит Роман «Skevich» Паскевич.

Кроме Ромы, в число киберамбассадоров FAVBET входят популярный блогер, аналитик и комментатор Counter-Strike Александр «Petr1k» Петрик, легендарный украинский игрок Counter-Strike и участник золотого состава Арсений «ceh9» Триноженко, Александр «XBOCT» Дашкевич — выдающийся киберспортсмен, который получил мировую известность, играя в Dota 2, а также экс-профессиональный игрок Dota 2, а ныне тренер Андрей «Ghostik» Кадык.

В 2023 году FAVBET также подписали украинскую киберспортивную организацию Monte, которая сейчас входит в топ-10 мирового рейтинга Counter-Strike и недавно представила состав для выступлений в Dota 2.

ООО «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ». Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

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