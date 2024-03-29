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NaVi переиграли Eternal Fire и вышли в полуфинал мажора

Завершился первый матч для украинской команды в плей-офф мажора.
Сегодня, 20:25
NaVi / HLTV
NaVi / HLTV

В преддверии начался плей-офф PGL CS2 Major Copenhagen 2024, а сегодня, 29 марта, свой матч четвертьфинала провела команда украинского клуба Natus Vincere.

Соперником стали турки из Eternal Fire, которые неплохо прошли первые два этапа и были минимальными фаворитами матча.

Первой картой был Mirage, NaVi сильно провели первую половину, выиграв 9:3, но после смены сторон просто провалились и вынуждены были спасаться со счета 10:12. Благодаря включившемуся в концовке JL, украинский коллектив перевел карту на овертаймы, а там уже дожал соперника и выиграл свой пик.

Дальше был выбор турецкой команды – Inferno. Здесь игра проходила более ровно, без сильных отрывов одной из команд. Тем не менее, за сторону атаки NaVi выглядели лучше и снова JL в 21-м раунде выиграл "клатч" и сделал счет 12:9 в пользу "рожденных побеждать".

И сразу же, с первого маппоинта подопечные Андрея 'B1ad3' Гродненского одержали победу и вышли в полуфинал мейджора.

Eternal Fire - NaVi 0:2 (13:16, 9:13)

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