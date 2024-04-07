Monte пропустят турнир IEM Chengdu из-за отказа правительства выпускать игроков за границу

Команда по CS2 Monte пропустит ближайший турнир IEM Chengdu.

"К сожалению, несмотря на все наши усилия, мы не смогли пересечь границу Украины. Мы сделали все, что могли, чтобы сыграть на турнире".

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"Надеемся, что в следующий раз нам удастся достойно представить Украину на международной арене", - говорится в заявлении клуба.

Отметим, украинский коллектив заменит на турнире команда Steel Helmet.

IEM Chengdu пройдет с 8 по 14 апреля. Призовой фонд составляет 250 тысяч долларов.

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