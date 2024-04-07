iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Monte пропустят турнир IEM Chengdu из-за отказа правительства выпускать игроков за границу

Украинскому клубу уже нашли замену.
Сегодня, 12:53
Monte / HLTV
Monte / HLTV

Команда по CS2 Monte пропустит ближайший турнир IEM Chengdu.

"К сожалению, несмотря на все наши усилия, мы не смогли пересечь границу Украины. Мы сделали все, что могли, чтобы сыграть на турнире".

Читай также: Monte объявили о подписании двух игроков

"Надеемся, что в следующий раз нам удастся достойно представить Украину на международной арене", - говорится в заявлении клуба.

Отметим, украинский коллектив заменит на турнире команда Steel Helmet.

IEM Chengdu пройдет с 8 по 14 апреля. Призовой фонд составляет 250 тысяч долларов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Monte CS2

Статьи по теме

Украинец r1nkle заменил своего соотечественника в NiP Украинец r1nkle заменил своего соотечественника в NiP
NaVi в эмоциональном матче обыграли G2, выйдя в финал PGL Major Copenhagen 2024 NaVi в эмоциональном матче обыграли G2, выйдя в финал PGL Major Copenhagen 2024
Monte уступили Metizport и вылетели из BLAST Premier Spring Showdown Monte уступили Metizport и вылетели из BLAST Premier Spring Showdown
Черноморец в безумной голевой феерии оказался сильнее Александрии Черноморец в безумной голевой феерии оказался сильнее Александрии
Помочь журналистам

Видео

Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом
Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Саккари поднялась на две строчки, Свитолина остается в топ-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер обошел Алькараса, Сачко продолжает терять позиции
просмотров

Последние новости

Украина14:58
Черноморец в безумной голевой феерии оказался сильнее Александрии
Европа14:32
Агент форварда Манчестер Юнайтед предложил услуги игрока Интеру
Европа14:11
Барселона все же решила сохранить своего капитана в команде
Европа13:50
Криштиану Роналду: статистика-2023/2024
13:40
Джорджина и Роналду-младший провели выходной вечер за игрой в паддл
Европа13:15
Защитник Атлетико находится в шаге от ухода из клуба
Киберспорт12:53
Monte пропустят турнир IEM Chengdu из-за отказа правительства выпускать игроков за границу
Украина12:35
УПЛ: Черноморец сыграет с Александрией, Шахтер встретится с Рухом
Европа12:28
Эрлинг Холанд: статистика-2023/24
12:16
Тренер Интер Майами - о голе Месси: Для Лео это обычное дело
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK