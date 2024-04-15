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Экс-лидер NaVi перешел в российско-армянскую команду

electroNic присоединился к Virtus.pro.
Сегодня, 11:05
денис electroNic шарипов
денис electroNic шарипов

Росийский киберспортсмен денис electroNic шарипов снова сменил команду.

Напомним, что шарипов долгое время был лидером NaVi, за которых выступал с 2017 по 2023 год, и даже выигрывал меджйор с украинским коллективом.

Летом 2023 году игрок присоединился к росийской Cloud9, а теперь решил перебраться в virtus.pro, где заменил николая Mir битюкова.

"Virtus.pro — топовая команда. Её костяк ещё недавно выигрывал Major, все игроки в прайме и готовы побеждать здесь и сейчас. Мы сходимся в амбициях и целях", - объяснил свое решение шарипов.

С рейтингом команд в CS 2 в 2024 году вы можете ознакомиться на нашем сайте.

 

 

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