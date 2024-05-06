Классно дружить с иноагентом: украинец S1mple выступил на концерте с Моргенштерном

Игрок NaVi в дисциплине Counter Strike Александр S1mple Костылев, который сейчас находится на скамейке запасных, отметился очередным неоднозначным поступком.

На этот раз киберспортсмен был замечен на концерте российского рэпера Моргенштерн, где сам Костылев даже попытался зачитать рэп.

"Классно дружить с иноагентом, никто не может дое**ться, Алишер - топ", - написал S1mple в своем Телеграм-канале.

Отметим, что Алишера Моргенштерна на россии объявили иностранным агентом, сам рэпер с этим не согласился и намеревался обжаловать это решение.

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