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Классно дружить с иноагентом: украинец S1mple выступил на концерте с Моргенштерном

Легендарный киберспортсмен зачитал рэп.
Сегодня, 08:07
Александр s1mple Костылев / Getty Images
Александр s1mple Костылев / Getty Images

Игрок NaVi в дисциплине Counter Strike Александр S1mple Костылев, который сейчас находится на скамейке запасных, отметился очередным неоднозначным поступком.

На этот раз киберспортсмен был замечен на концерте российского рэпера Моргенштерн, где сам Костылев даже попытался зачитать рэп.

"Классно дружить с иноагентом, никто не может дое**ться, Алишер - топ", - написал S1mple в своем Телеграм-канале.

Отметим, что Алишера Моргенштерна на россии объявили иностранным агентом, сам рэпер с этим не согласился и намеревался обжаловать это решение.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Aлександр s1mple Костылев

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