IEM Dallas 2024: расписание и результаты турнира

ISPORT представляет календарь и результаты всей матчей турнира по Counter Strike.

Сезон турниров по Counter Strike: Global Offensive продолжается. Сейчас проводится - IEM Dallas 2024.

Соревнование проходит в LAN-формате, а сам турнир - в Далласе (США). Призовой фонд - 250 тысяч долларов.

Формат

В течение турнира пройдут две основные стадии – групповой этап и плей-офф. Победитель всего состязания определяется гранд-финалом.

Групповой этап:

Две группы по восемь команд;

Команды играют между собой по парам;

Первые матчи в bo1 формате; последующие - в bo3;

Победители и команды, занявшее вторые и третье места, выходят в плей-офф. Они продолжат выступление с 1\4 плей-офф;

Плей-офф:

Стандартный плей-офф на выбывание после поражения;

Победители своих групп сразу оказываются в полуфинале;

Все матчи в формате bo3;

IEM Dallas 2024 турнирная сетка и результаты матчей

Понедельник, 27 мая

Первый тур

Monte - Vitality 12:16 (Группа А)

12:16 (Группа А) G2 - Falcons 13:10 (Группа А)

- Falcons 13:10 (Группа А) Complexity - Liquid 6:13 (Группа А)

6:13 (Группа А) MOUZ - 9Z 9:13 (Группа А)

9:13 (Группа А) NaVi - BIG 13:9 (Группа В)

- BIG 13:9 (Группа В) FaZe - M80 13:6 (Группа В)

- M80 13:6 (Группа В) Spirit - FlyQuest 13:1 (Группа В)

- FlyQuest 13:1 (Группа В) Virtus.pro - HEROIC 13:4 (Группа В)

Второй тур

G2 - Vitality 0:2 (Группа А)

0:2 (Группа А) Falcons - Monte 2:0 (Группа А)

- Monte 2:0 (Группа А) Liquid - 9Z 1:2 (Группа А)

1:2 (Группа А) Complexity - MOUZ 1:2 (Группа А)

1:2 (Группа А) 23:00 NaVi - Spirit

20:00 FaZe - VP

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