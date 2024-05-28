IEM Dallas 2024: расписание и результаты турнира
ISPORT представляет календарь и результаты всей матчей турнира по Counter Strike.
Сезон турниров по Counter Strike: Global Offensive продолжается. Сейчас проводится - IEM Dallas 2024.
Соревнование проходит в LAN-формате, а сам турнир - в Далласе (США). Призовой фонд - 250 тысяч долларов.
Формат
В течение турнира пройдут две основные стадии – групповой этап и плей-офф. Победитель всего состязания определяется гранд-финалом.
Групповой этап:
- Две группы по восемь команд;
- Команды играют между собой по парам;
- Первые матчи в bo1 формате; последующие - в bo3;
- Победители и команды, занявшее вторые и третье места, выходят в плей-офф. Они продолжат выступление с 1\4 плей-офф;
Плей-офф:
- Стандартный плей-офф на выбывание после поражения;
- Победители своих групп сразу оказываются в полуфинале;
- Все матчи в формате bo3;
IEM Dallas 2024 турнирная сетка и результаты матчей
Понедельник, 27 мая
Первый тур
- Monte - Vitality 12:16 (Группа А)
- G2 - Falcons 13:10 (Группа А)
- Complexity - Liquid 6:13 (Группа А)
- MOUZ - 9Z 9:13 (Группа А)
- NaVi - BIG 13:9 (Группа В)
- FaZe - M80 13:6 (Группа В)
- Spirit - FlyQuest 13:1 (Группа В)
- Virtus.pro - HEROIC 13:4 (Группа В)
Второй тур
- G2 - Vitality 0:2 (Группа А)
- Falcons - Monte 2:0 (Группа А)
- Liquid - 9Z 1:2 (Группа А)
- Complexity - MOUZ 1:2 (Группа А)
- 23:00 NaVi - Spirit
- 20:00 FaZe - VP
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!