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IEM Dallas 2024: расписание и результаты турнира

ISPORT представляет календарь и результаты всей матчей турнира по Counter Strike.
Сегодня, 08:00
IEM Dallas 2024
IEM Dallas 2024

Сезон турниров по Counter Strike: Global Offensive продолжается. Сейчас проводится - IEM Dallas 2024.

Соревнование проходит в LAN-формате, а сам турнир - в Далласе (США). Призовой фонд - 250 тысяч долларов.

Формат

В течение турнира пройдут две основные стадии – групповой этап и плей-офф. Победитель всего состязания определяется гранд-финалом.

Групповой этап:

  • Две группы по восемь команд;
  • Команды играют между собой по парам;
  • Первые матчи в bo1 формате; последующие - в bo3;
  • Победители и команды, занявшее вторые и третье места, выходят в плей-офф. Они продолжат выступление с 1\4 плей-офф;

Плей-офф:

  • Стандартный плей-офф на выбывание после поражения;
  • Победители своих групп сразу оказываются в полуфинале;
  • Все матчи в формате bo3;

IEM Dallas 2024 турнирная сетка и результаты матчей

Понедельник, 27 мая

Первый тур

  • Monte - Vitality 12:16 (Группа А)
  • G2 - Falcons 13:10 (Группа А)
  • Complexity - Liquid 6:13 (Группа А)
  • MOUZ - 9Z 9:13 (Группа А)
  • NaVi - BIG 13:9 (Группа В)
  • FaZe - M80 13:6 (Группа В)
  • Spirit - FlyQuest 13:1 (Группа В)
  • Virtus.pro - HEROIC 13:4 (Группа В)

Второй тур

  • G2 - Vitality 0:2 (Группа А)
  • Falcons - Monte 2:0 (Группа А)
  • Liquid - 9Z 1:2  (Группа А)
  • Complexity - MOUZ 1:2 (Группа А)
  • 23:00 NaVi - Spirit
  • 20:00 FaZe - VP

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