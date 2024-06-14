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В следующем месяце МОК проголосует за создание Олимпийских киберспортивных игр

Также определится первая страна-хозяйка нового турнира.
Вчера, 17:58
Томас Бах / Getty Images
Томас Бах / Getty Images

Международный олимпийский комитет (МОК) намерен создать Олимпийские киберспортивные игры, пишет Reuters.

МОК уже в течение долгого времени рассматривает подобную опцию, стараясь привлечь внимание молодой аудитории.

Во время ОИ в Париже комитет соберется на голосование по поводу создания Олимпийский киберспортивных игр.

Глава МОК Томас Бах заявил, что уже идет работа над выбором первой страны-хозяйки нового турнира, а также он отметил, что внутри МОК будет создана специальная структура, которая будет полностью отделена от организационной и финансовой модели традиционных Олимпийских игр.

Напомним, что сегодня NaVi стартуют в квалификации на The Internatioanl-2024.

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