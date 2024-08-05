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Украинец Woro2k заменит на турнире в Кельне россиянина, которому не дали визу в Германии

Владимир Велетнюк станет временной заменой.
Сегодня, 15:56
Woro2k / HLTV
Woro2k / HLTV

В скором времени в немецком городе Кёльн состоится один из крупнейших турниров по Counter Strike 2, участие в котором примет норвежская организация Heroic.

Ранее стало известно, что за "героев" не сыграет их новичок, игрок из московии degster, причина достаточно проста, как для игроков его национальности – в Германии не выдали ему визу.

По информации Sheep Esports, его в составе команды должен сменить украинский снайпер Владимир "Woro2k" Велетнюк.

Бывший капитан Monte покинул родную организацию этим летом до сих пор не нашел себе новую команду.

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