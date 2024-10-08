Украинская организация распустила ростер по Dota 2 менее чем через месяц, после создания

Украинская организация Team Hryvnia объявили о роспуске состава по Dota 2.

Отметим, что распущенный состав был создан только в середине сентября, то есть, команда не отыграла даже месяц.

Тем не менее за это время Team Hryvnia успели не пройти квалификацию на PGL Wallachia Season 2, провалились на RES Regional Series и European Pro League 20.

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Неудовлетворительные результаты состава и привели к его расформированию.

Представители Team Hryvnia объявили, что вскоре команда вернется в Dota 2 с новым ростером. Однако, когда это случится, неизвестно.

Состав команды Team Hryvnia

Дмитрий Kiseki Скутельник

Максим toffee Латко

Денис Maloy Бондаренко

Илья geO Ясинский

Иван matsarellow Мац



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