Украинская организация распустила ростер по Dota 2 менее чем через месяц, после создания
Team Hryvnia будет искать новый состав.
Украинская организация Team Hryvnia объявили о роспуске состава по Dota 2.
Отметим, что распущенный состав был создан только в середине сентября, то есть, команда не отыграла даже месяц.
Тем не менее за это время Team Hryvnia успели не пройти квалификацию на PGL Wallachia Season 2, провалились на RES Regional Series и European Pro League 20.
Читай также: NaVi обыграли Alliance за выход в плей-офф PGL Wallachia Season 2
Неудовлетворительные результаты состава и привели к его расформированию.
Представители Team Hryvnia объявили, что вскоре команда вернется в Dota 2 с новым ростером. Однако, когда это случится, неизвестно.
Состав команды Team Hryvnia
- Дмитрий Kiseki Скутельник
- Максим toffee Латко
- Денис Maloy Бондаренко
- Илья geO Ясинский
- Иван matsarellow Мац
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!