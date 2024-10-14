Команда из Латинской Америки впервые в истории выиграла крупный турнир по Dota 2
Heroic неожиданно для всех переписала историю.
Южноамериканский коллектив Heroic стал чемпионом PGL Wallachia 2.
Впервые в истории Dota 2 команда из Латинской Америки выигрывает крупный турнир.
Ранее коллективы из этого региона лишь дважды выходили в гранд-финалы - в 2017 и 2019 годах, и оба раза проиграла Aliiance.
На PGL Wallachia 2 Heroic начали с уверенной победы над NaVi, в финале верхней сетки проиграли Falcons, обыграли внизу Tundraи уже в гранд-финале отомстили саудовского коллетиву, обыграв их 3:1.
Состав Heroic
- Дэвид Parker Флорес (Перу)
- Жоао 4nalog Джаннини (Бразилия)
- Седрик Davai Lama Декмин (Бельгия)
- Элвис Scofield Пенья (Перу)
- Матеус KJ Диниз (Бразилия)
- Игорь Фуртадо Kaffs Гимараеш Эстевао – тренер (Бразилия)
- Андрей Mangusu Сатеану – ассистент тренера (Румыния)
Напомним, что NaVi вылетели с PGL Wallachia после противостояния с Tundra.
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