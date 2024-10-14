Команда из Латинской Америки впервые в истории выиграла крупный турнир по Dota 2

Heroic неожиданно для всех переписала историю.

Южноамериканский коллектив Heroic стал чемпионом PGL Wallachia 2.

Впервые в истории Dota 2 команда из Латинской Америки выигрывает крупный турнир.

Ранее коллективы из этого региона лишь дважды выходили в гранд-финалы - в 2017 и 2019 годах, и оба раза проиграла Aliiance.

На PGL Wallachia 2 Heroic начали с уверенной победы над NaVi, в финале верхней сетки проиграли Falcons, обыграли внизу Tundraи уже в гранд-финале отомстили саудовского коллетиву, обыграв их 3:1.

Состав Heroic

Дэвид Parker Флорес (Перу)

Жоао 4nalog Джаннини (Бразилия)

Седрик Davai Lama Декмин (Бельгия)

Элвис Scofield Пенья (Перу)

Матеус KJ Диниз (Бразилия)

Игорь Фуртадо Kaffs Гимараеш Эстевао – тренер (Бразилия)

Андрей Mangusu Сатеану – ассистент тренера (Румыния)

Напомним, что NaVi вылетели с PGL Wallachia после противостояния с Tundra.

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