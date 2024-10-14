Игрок Natus Vincere получил награду MVP от HLTV за турнир IEM Rio 2024

Михай "iM" Иван стал главным локомотивом команды для победы.

В воскресенье, 13 октября, состоялся гранд-финал престижного турнира IEM Rio-2024 по CS2.

В решающем поединке украинская киберспортивная команда Natus Vincere встречалась против представителя Европы - MOUZ.

"Рожденные побеждать" сумели одержать итоговую победу - 3:1.

Игрок NaVi румын Михай "iM" Иван был признан лучшим игроком турнира по версии HLTV.

Отметим, что для NaVi это был шестой финал подряд.

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