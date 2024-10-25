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Украинцы FAVBET Team заняли второе место на CCT Season 2 Series 14

Молодая украинская СЅ2 команда FAVBET Team продолжает уверенный путь на мировой киберарене.
Сегодня, 11:42
FAVBET Team
FAVBET Team

В этом октябре пятерка игроков под руководством Владислава «bondik» Нечипорчука смогла занять 2-е место в гранд-финале турнира CCT Season 2 Series 14, одержав шесть побед в восьми матчах формата bo3.

На групповом этапе FAVBET Team обошли такие известные коллективы, как DRILLAS, TSM и HOTU, что обеспечило им место в плей-офф. В стадии плей-офф команда соревновалась в статусе андердога, однако смогла показать высокий уровень игры и пройти сразу нескольких фаворитов.

В первом раунде украинцы встретились с коллективом BetBoom, который занимает 28 место в мировом рейтинге, и одержали победу со счетом 2-1. Следующими соперниками стала украинская команда PASSION UA (42 место мирового рейтинга), которых также удалось обыграть со счетом 2-1. В полуфинале FAVBET Team «на характере» переиграли команду Aurora (35 место мирового рейтинга) с тем же счетом 2-1.

После двух напряженных матчей, которые длились более шести часов, игроки FAVBET Team встретились в гранд-финале с составом Spirit Academy (60 место мирового рейтинга). Несмотря на истощение и напряженную борьбу, матч завершился со счетом 2-1 в пользу Spirit Academy, так что FAVBET Team завоевали почетное второе место.

По итогам турнира FAVBET Team получили приз в размере 10,000$ и получили немало новых болельщиков на мировой сцене. Кроме этого, команда поднялась до 53 места в мировом рейтинге HLTV и 44 места в европейском региональном рейтинге от Valve — самый высокий уровень для игроков, ранее выступавших под тегом BLESSED. 

Недавно FAVBET Team также приняла участие в благотворительном турнире «FPФишки для ДШВ» известного украинского стримера и аналитика Александра «petr1k» Петрика, который собрал более полумиллиона гривен на закупку беспилотников для военнослужащих десантно-штурмовых войск.

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