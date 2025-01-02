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Команды Зинченко и Коноплянки попрощались со своими капитанами

Очередные изменения в составах kONO.ECF и Passion UA.
Вчера, 22:06
Родион fear Смык / HLTV
Родион fear Смык / HLTV

В четверг, 2 января, сразу две известные украинские организации попрощались со своими капитанами.

Сначала команда Евгения Коноплянки kONO.ECF объявила, что их состав по CS 2 покидает Ярослав byr9 Буряк.

Как рассказал сам игрок, причиной стали разные взгляды на построение команды, а также отсутствие ожидаемых результатов.

А несколько часов спустя о расставании со своим капитаном объявили Passion UA Александра Зинченко. Команду покинул Родион fear Смык, став вторым игроком, который ушел изх команды за последние дни.

Ранее также сообщалось, что команда Зинченко может остаться без снайпера.

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