Самый богатый киберспортивный клуб хочет приобрести снайпера Зинченко

Игрок команды Passion UA по СS 2 Дмитрий "jambo" Семера может сменить клуб.

Как сообщает инсайдер Гийом "neL" Канело, Falcons интересуются снайпером.

Арабская организация, которая является самой богатой в мире, ведет переговоры с 20-летним украинцем.

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На последнем мэйджоре Passion UA, владельцом которого является футболист сборной Украины Александр Зинченко, дошли до Opening стадии.

В ростере Falcons на данный момент числится только Эмиль Magisk Рейф. Все остальные игроки были переведены в запас.

Напомним, Решфорда из-за несерьезности бросила девушка.

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