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Решфорда из-за несерьезности бросила девушка

Проблемы вингера не закончились на отстранении от состава.
Сегодня, 07:59

Английский игрок Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд в этом месяце стал настоящим "героем" в отрицательном смысле этого слова.

Сначала футболиста исключил из состава главный тренер команды Рубен Аморим, намекнув на несерьезность отношения игрока. Теперь же почти по той же причине от Решфорда отвернулась и его подруга.

Маркус и звезда ТВ-шоу "Острые любви" Грейс Джексон начали отношения в прошлом месяце, но, как сообщает The Sun, "Грейс поняла, что Маркус относится к ней несерьезно и что у них нет будущего, поэтому решила разорвать отношения".

Отметим, что в прошлом году Решфорд разошелся с девушкой, с которой был вместе еще с подростковых лет, а недавно заморозил строительство особняка из-за нехватки средств.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Маркус Решфорд

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