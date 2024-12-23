Решфорда из-за несерьезности бросила девушка
Английский игрок Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд в этом месяце стал настоящим "героем" в отрицательном смысле этого слова.
Сначала футболиста исключил из состава главный тренер команды Рубен Аморим, намекнув на несерьезность отношения игрока. Теперь же почти по той же причине от Решфорда отвернулась и его подруга.
Маркус и звезда ТВ-шоу "Острые любви" Грейс Джексон начали отношения в прошлом месяце, но, как сообщает The Sun, "Грейс поняла, что Маркус относится к ней несерьезно и что у них нет будущего, поэтому решила разорвать отношения".
Отметим, что в прошлом году Решфорд разошелся с девушкой, с которой был вместе еще с подростковых лет, а недавно заморозил строительство особняка из-за нехватки средств.
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