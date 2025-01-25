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NaVi уступили россиянам и не вышли в первый финал года в CS2

Украинская организация провела первый полуфинал года.
Вчера, 23:45
b1t / HLTV
b1t / HLTV

В Копенгагене проходит плей-офф первого крупного турнира 2025 года в Counter-Strike 2 – BLAST Bounty Spring 2025.

В полуфинале турнира NaVi встретились с сербской организацией Spirit. Две лучшие команды мира в прошлом году показали

На первой карте (Dust 2, выбиравшей российские сербы) после довольно неплохого начала Natus Vincere "посыпались" и фактически без шансов уступили.

Вторая карта (Ancient) показалась куда более конкурентной. Здесь команды не обнаружили более сильного в основное время и перешли к дополнительным. Первая серия экстра-раундов победителя не обнаружила, а вторую NaVi начали со счета 3:0, но за следующие три раунда так и не взяли столь необходимый победный.

Третья серия экстра-тайма началась лучше уже для "драконов" и они, в отличие от NaVi, смогли довести дело до победы.

Natus Vincere – Spirit 0:2 (9:13, 20:22)

На ISPORT можно ознакомиться с результатами всех матчей BLAST Bounty Spring 2025. В гранд-финале Spirit встретятся с турецкой командой Eternal Fire.

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