Состоялся анонс перезапуска культовой MOBA, которая не выдержала конкуренции с Dota 2 и LoL

Студии Garena и Kongor Studios неожиданно представили перезапуск культовой MOBA Heroes of Newerth.

Напомним, HoN вышла еще в 2010 году и вместе с League of Legends стала следующим шагом в развитии жанра MOBA после оригинальной Dota All Stars.

Heroes of Newerth пользовалась огромной популярностью, многие нынешние киберспортсмены начинали свой профессиональный путь именно в HoN.

Однако после выхода в 2013 году Dota 2 разработчики HoN допустили ошибку, начав позиционировать свою игру, как прямого конкурента не только продукту от Valve, но и Лиге легенд. В итоге неверно принятые решения и плохой маркетинг привели к тому, что уже в 2017 году игру забросили, а спустя пять лет сервера полностью отключили.

Перезапуск получил подзаголовок Reborn, а также обновленные графику и геймплей, а также оптимизацию под современные платформы. Дата выхода пока неизвестна, но игра появится на плафторме iGames.

Напомним, что сегодня украинские коллективы NaVi Junior и Passion UA будут бороться за победу на CCT Series 6.

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