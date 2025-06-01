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Йейтс впервые триумфовал на Джиро д'Италия

Британский велогонщик выиграл первый гранд-тур года.
Вчера, 21:09       Автор: Антон Федорцив
Саймон Йейтс / Getty Images
Саймон Йейтс / Getty Images

Саймон Йейтс из команды Visma Lease a Bike победил в легендарной веломногодневке Джиро д'Италия. В генеральной классификации он опередил мексиканца Исаака дель Торо и эквадорского велогонщика Ричарда Карапаса.

Финальный этап Джиро-2025 был формальностью. Победу на этапе отметил нидерландец Олав Кой. Он также защищает цвета Visma Lease a Bike.

Для Йейтса триумф на Туре Италии стал вторым на гранд-турах в карьере. В 2018 году британец выиграл испанскую веломногодневку Вуэльта. Лучший результат велогонщика на Тур де Франс – 4-е место в 2023-м.

Джиро дʼИталия-2025
Генеральная классификация

1. Саймон Йейтс – 82.31,01
2. Исаак дель Торо +3,56
3. Ричард Карапас +4,43

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Саймон Йейтс

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