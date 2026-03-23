Дефолимпийская сборная Украины по футзалу установила новый рекорд

"Сине-желтые" в третий раз выиграли Евро.

В Хорватии завершилось Евро по футзалу среди спортсменов с нарушением слуха.

Свой третий трофей в напряженном финале завоевала сборная Украины, став первой командой, которая выиграла три европейских трофея.

"Сине-желтые" с разгромами прошли групповую стадию и четвертьфинал. Затем прошшли хоязйку турнира Хорватию 6:5, а в финале встретились с Италией.

Основное время завершилось со счетом 2:2, экстратаймы - со счетом 3:3, а в серии пенальти украинцы добыли минимальную победу 5:4.

Напомним, что ранее сборная Украины дважды выигрывала Евро в 2010 и 2012 годах и была рекордменкой. Затем два титула добыла Италия, а теперь "сине-желтые" снова стали еиноличными лидерами по количеству трофеев.

