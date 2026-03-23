Дефолимпийская сборная Украины по футзалу установила новый рекорд

"Сине-желтые" в третий раз выиграли Евро.
Сегодня, 19:35       Автор: Андрей Безуглый
Игорь Третьяков / edfc26.com

В Хорватии завершилось Евро по футзалу среди спортсменов с нарушением слуха.

Свой третий трофей в напряженном финале завоевала сборная Украины, став первой командой, которая выиграла три европейских трофея.

"Сине-желтые" с разгромами прошли групповую стадию и четвертьфинал. Затем прошшли хоязйку турнира Хорватию 6:5, а в финале встретились с Италией.

Основное время завершилось со счетом 2:2, экстратаймы - со счетом 3:3, а в серии пенальти украинцы добыли минимальную победу 5:4.

Напомним, что ранее сборная Украины дважды выигрывала Евро в 2010 и 2012 годах и была рекордменкой. Затем два титула добыла Италия, а теперь "сине-желтые" снова стали еиноличными лидерами по количеству трофеев.

Ранее также определилась судьба наставника сборной Украины по футзалу.

Статьи по теме

NaVi разбили Aurora и прошли сразу в полуфинал BLAST Open Spring 2026 NaVi разбили Aurora и прошли сразу в полуфинал BLAST Open Spring 2026
Барселона заинтересована в звезде Ювентуса Барселона заинтересована в звезде Ювентуса
Суперкубок Англии перенесли на другую арену Суперкубок Англии перенесли на другую арену
ФИА не будет менять правила текущего регламента ФИА не будет менять правила текущего регламента

Видео

Шульга набрал первые очки в НБА
Шульга набрал первые очки в НБА

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Виттоцци и Ботн победами в масс-стартах закрыли сезон Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки в Холменколлене
просмотров
Футбол сегодня: мадридское дерби, матчи Ромы, Ньюкасла а также поединки Бундеслиги и УПЛ
просмотров
Свитолина завершила выступления на турнире в Майами
просмотров
УПЛ: Кривбасс обыграл Эпицентр, ЛНЗ одолел Рух
просмотров

Последние новости

Киберспорт21:02
NaVi разбили Aurora и прошли сразу в полуфинал BLAST Open Spring 2026
Европа20:02
Барселона заинтересована в звезде Ювентуса
Футзал19:35
Дефолимпийская сборная Украины по футзалу установила новый рекорд
Европа18:45
Суперкубок Англии перенесли на другую арену
Формула 117:58
ФИА не будет менять правила текущего регламента
Украина17:23
Туран хочет заменить Ризныка своим соотечественником
Европа16:44
Сборная Франции определилась с новым главным тренером
Европа16:12
Неудачник Ла Лиги уволил главного тренера
Украина15:10
Александрия вернула на пост тренер бывшего наставника
Биатлон14:35
Мандзин занял второе место в зачете U-23 Кубка мира
