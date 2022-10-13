Сборная Украины по гандболу стартовала с победы в отборе Евро-2024

В среду, 12 октября, сборная Украины по гандболу стартовала в отборе чемпионата Европы-2024.

В рамках первого тура квалификации украинская команда встречалась с представителями Фарерских островов.

Первая половина встречи была выиграна сборной Украины - 18:14, а после паузы нашим спортсменам удалось удержать преимущество, выиграв встречу с общим счетом - 29:25.

Украина — Фарерские острова — 29:25 (18:14)

Стоит отметить, что 16 октября во втором туре сборная Украины сыграет с Румынией в Бухаресте. В финальную часть Евро-2024 выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы, а также четыре лучшие сборные, занявшие третьи места в своих квартетах.