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Сборная Украины по гандболу стартовала с победы в отборе Евро-2024

Украинская команда поборется за путевку на международный турнир.
Сегодня, 07:40
Сборная Украины по гандболу / handball.net.ua
Сборная Украины по гандболу / handball.net.ua
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В среду, 12 октября, сборная Украины по гандболу стартовала в отборе чемпионата Европы-2024.

В рамках первого тура квалификации украинская команда встречалась с представителями Фарерских островов. 

Первая половина встречи была выиграна сборной Украины - 18:14, а после паузы нашим спортсменам удалось удержать преимущество, выиграв встречу с общим счетом - 29:25.

Украина — Фарерские острова — 29:25 (18:14)

Стоит отметить, что 16 октября во втором туре сборная Украины сыграет с Румынией в Бухаресте. В финальную часть Евро-2024 выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы, а также четыре лучшие сборные, занявшие третьи места в своих квартетах.

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