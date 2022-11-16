Волейбол. Евро-2023: Украина узнала соперников по группе

Сборные Украины по волейболу узнали своих соперников по чемпионатам Европы, которые пройдут в следующем году.

Мужской Евро пройдет с 28 августа по 16 сентября в четырех странах. Сборная Украины должна была быть одним из хозяев турнира, но из-за полномасштабного вторжения РФ это право отдали Болгарии, где и сыграет украинская команда.

Другими соперниками желто-голубых станут Финляндия, Словения, Хорватия и Испания.

Группы мужского Евро-2023

Группа А: Сербия, Швейцария, Бельгия, Италия, Германия, Эстония;

Группа В: Украина, Болгария, Словения, Хорватия, Финляндия, Испания;

Группа С: Черногория, Северная Македония, Чехия, Нидерланды, Польша, Дания;

Группа D: Румыния, Турция, Португалия, Израиль, Франция, Греция.

Женские сборные титул чемпиона континента разыграют с 15 августа по 3 сентября. Наша команда будет играть в Бельгии вместе с местной командой, а также со Словенией, Сербией, Польшей и Венгрией.

Группы женского Евро-2023

Группа А: Украина, Венгрия, Словения, Бельгия, Сербия, Польша;

Группа В: Болгария, Босния и Герцеговина, Италия, Румыния, Хорватия, Швейцария;

Группа С: Азербайджан, Греция, Германия, Турция, Чехия, Швеция;

Группа D: Эстония, Нидерланды, Словакия, Испания, Финляндия, Франция.