Чемпионат мира-2023 по гандболу среди мужчин: расписание и результаты матчей
С 11 по 29 января в Польше и Швеции проходит 28-й чемпионат мира по гандболу среди мужских команд.
В предварительном раунде мирового первенства 32 сборные были распределены на 8 групп по 4 команды.
Худшие команды групп в предварительном раунде вылетят в Президентский кубок и разыгрывают 25-32-е места на турнире. По три лучших сборных из каждого квартета выйдут в основной раунд, где будут распределены на 4 группы по 6 команд.
По две лучших команды из каждого секстета продолжат выступление в плей-офф со стадии четвертьфинала.
Составы групп предварительного раунда:
Группа А: Чили, Иран, Черногория, Испания
Группа В: Франция, Польша, Саудовская Аравия, Словения
Группа С: Бразилия, Кабо-Верде, Швеция, Уругвай
Группа D: Венгрия, Исландия, Южная Корея, Португалия
Группа E: Алжир, Германия, Катар, Сербия
Группа F: Аргентина, Нидерланды, Северная Македония, Норвегия
Группа G: Хорватия, Египет, Марокко, США
Группа H: Бахрейн, Бельгия, Дания, Тунис
Расписание и результаты матчей ЧМ-2023 по гандболу
Предварительный раунд
11 января
Группа В. Франция – Польша – 26:24 (14:13)
12 января
Группа С. Кабо-Верде – Уругвай – 33:25 (17:11)
Группа В. Саудовская Аравия – Словения – 19:33 (8:16)
Группа D. Венгрия – Южная Корея – 35:27 (21:11)
Группа А. Чили – Иран – 24:25 (11:13)
Группа D. Исландия – Португалия – 30:26 (15:15)
Группа А. Испания – Черногория – 30:25 (13:12)
Группа С. Швеция – Бразилия – 26:18 (11:9)
13 января
Группа F. Аргентина – Нидерланды – 19:29 (11:14)
Группа H. Бахрейн – Тунис – 27:27 (16:15)
Группа G. Марокко – США – 27:28 (12:12)
Группа E. Германия – Катар – 31:27 (18:13)
Группа H. Дания – Бельгия – 43:28 (22:15)
Группа F. Норвегия – Северная Македония – 39:27 (18:11)
Группа E. Сербия – Алжир – 36:27 (16:13)
Группа G. Хорватия – Египет – 22:31 (12:16)
14 января
Группа С. Бразилия – Уругвай
Группа D. Португалия – Южная Корея
Группа В. Франция – Саудовская Аравия
Группа А. Черногория – Иран
Группа D. Исландия – Венгрия
Группа А. Испания – Чили
Группа В. Польша – Словения
Группа С. Швеция – Кабо-Верде
15 января
Группа H. Бельгия – Тунис
Группа G. Египет – Марокко
Группа E. Германия – Сербия
Группа F. Северная Македония – Нидерланды
Группа H. Дания – Бахрейн
Группа E. Катар – Алжир
Группа F. Норвегия – Аргентина
Группа G. Хорватия – США
16 января
Группа С. Бразилия – Кабо-Верде
Группа D. Южная Корея – Исландия
Группа В. Словения – Франция
Группа А. Черногория – Чили
Группа А. Иран – Испания
Группа В. Польша – Саудовская Аравия
Группа D. Португалия – Венгрия
Группа С. Уругвай – Швеция
17 января
Группа E. Алжир – Германия
Группа H. Бельгия – Бахрейн
Группа G. Египет – США
Группа F. Северная Македония – Аргентина
Группа E. Катар – Сербия
Группа F. Нидерланды – Норвегия
Группа H. Тунис – Дания
Группа G. Хорватия – Марокко
Основной раунд
18 января
А1 – В3
В1 – А2
А3 – В2
С1 – D3
D1 – C2
C3 – D2
Президентский кубок. А4 – В4
Президентский кубок. С4 – D4
19 января
Е1 – F3
F1 – Е2
Е3 – F2
G1 – H3
H1 – G2
G3 – H2
Президентский кубок. E4 – F4
Президентский кубок. G4 – H4
20 января
A2 – B3
B2 – A1
A3 – B1
C2 – D3
D2 – C1
C3 – D1
Президентский кубок. А4 – C4
Президентский кубок. B4 – D4
21 января
E2 – F3
F2 – E1
E3 – F1
G2 – H3
H2 – G1
G3 – H1
Президентский кубок. E4 – G4
Президентский кубок. F4 – H4
22 января
A1 – B1
A2 – B2
A3 – C3
C1 – D1
C2 – D2
C3 – D3
Президентский кубок. А4 – D4
Президентский кубок. С4 – B4
23 января
E1 – F1
E2 – F2
E3 – F3
G1 – H1
G2 – H2
G3 – H3
Президентский кубок. H4 – E4
Президентский кубок. G4 – F4
Плей-офф
25 января
Четвертьфинал 1. I1 - III2
Четвертьфинал 2. III1 - I2
Четвертьфинал 3. II1 - IV2
Четвертьфинал 4. IV1 - II2
Матч за 31 место
Матч за 29 место
Матч за 27 место
Матч за 25 место
27 января
Полуфинал 1
Полуфинал 2
Полуфинал за 5-8 места
Полуфинал за 5-8 места
29 января
Матч за 7 место
Матч за 5 место
Матч за 3 место
Финал