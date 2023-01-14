Чемпионат мира-2023 по гандболу среди мужчин: расписание и результаты матчей

С 11 по 29 января в Польше и Швеции проходит 28-й чемпионат мира по гандболу среди мужских команд.

В предварительном раунде мирового первенства 32 сборные были распределены на 8 групп по 4 команды.

Худшие команды групп в предварительном раунде вылетят в Президентский кубок и разыгрывают 25-32-е места на турнире. По три лучших сборных из каждого квартета выйдут в основной раунд, где будут распределены на 4 группы по 6 команд.

По две лучших команды из каждого секстета продолжат выступление в плей-офф со стадии четвертьфинала.

Составы групп предварительного раунда:

Группа А: Чили, Иран, Черногория, Испания

Группа В: Франция, Польша, Саудовская Аравия, Словения

Группа С: Бразилия, Кабо-Верде, Швеция, Уругвай

Группа D: Венгрия, Исландия, Южная Корея, Португалия

Группа E: Алжир, Германия, Катар, Сербия

Группа F: Аргентина, Нидерланды, Северная Македония, Норвегия

Группа G: Хорватия, Египет, Марокко, США

Группа H: Бахрейн, Бельгия, Дания, Тунис

Расписание и результаты матчей ЧМ-2023 по гандболу

Предварительный раунд

11 января

Группа В. Франция – Польша – 26:24 (14:13)

12 января

Группа С. Кабо-Верде – Уругвай – 33:25 (17:11)

Группа В. Саудовская Аравия – Словения – 19:33 (8:16)

Группа D. Венгрия – Южная Корея – 35:27 (21:11)

Группа А. Чили – Иран – 24:25 (11:13)

Группа D. Исландия – Португалия – 30:26 (15:15)

Группа А. Испания – Черногория – 30:25 (13:12)

Группа С. Швеция – Бразилия – 26:18 (11:9)

13 января

Группа F. Аргентина – Нидерланды – 19:29 (11:14)

Группа H. Бахрейн – Тунис – 27:27 (16:15)

Группа G. Марокко – США – 27:28 (12:12)

Группа E. Германия – Катар – 31:27 (18:13)

Группа H. Дания – Бельгия – 43:28 (22:15)

Группа F. Норвегия – Северная Македония – 39:27 (18:11)

Группа E. Сербия – Алжир – 36:27 (16:13)

Группа G. Хорватия – Египет – 22:31 (12:16)

14 января

Группа С. Бразилия – Уругвай

Группа D. Португалия – Южная Корея

Группа В. Франция – Саудовская Аравия

Группа А. Черногория – Иран

Группа D. Исландия – Венгрия

Группа А. Испания – Чили

Группа В. Польша – Словения

Группа С. Швеция – Кабо-Верде

15 января

Группа H. Бельгия – Тунис

Группа G. Египет – Марокко

Группа E. Германия – Сербия

Группа F. Северная Македония – Нидерланды

Группа H. Дания – Бахрейн

Группа E. Катар – Алжир

Группа F. Норвегия – Аргентина

Группа G. Хорватия – США

16 января

Группа С. Бразилия – Кабо-Верде

Группа D. Южная Корея – Исландия

Группа В. Словения – Франция

Группа А. Черногория – Чили

Группа А. Иран – Испания

Группа В. Польша – Саудовская Аравия

Группа D. Португалия – Венгрия

Группа С. Уругвай – Швеция

17 января

Группа E. Алжир – Германия

Группа H. Бельгия – Бахрейн

Группа G. Египет – США

Группа F. Северная Македония – Аргентина

Группа E. Катар – Сербия

Группа F. Нидерланды – Норвегия

Группа H. Тунис – Дания

Группа G. Хорватия – Марокко

Основной раунд

18 января

А1 – В3

В1 – А2

А3 – В2

С1 – D3

D1 – C2

C3 – D2

Президентский кубок. А4 – В4

Президентский кубок. С4 – D4

19 января

Е1 – F3

F1 – Е2

Е3 – F2

G1 – H3

H1 – G2

G3 – H2

Президентский кубок. E4 – F4

Президентский кубок. G4 – H4

20 января

A2 – B3

B2 – A1

A3 – B1

C2 – D3

D2 – C1

C3 – D1

Президентский кубок. А4 – C4

Президентский кубок. B4 – D4

21 января

E2 – F3

F2 – E1

E3 – F1

G2 – H3

H2 – G1

G3 – H1

Президентский кубок. E4 – G4

Президентский кубок. F4 – H4

22 января

A1 – B1

A2 – B2

A3 – C3

C1 – D1

C2 – D2

C3 – D3

Президентский кубок. А4 – D4

Президентский кубок. С4 – B4

23 января

E1 – F1

E2 – F2

E3 – F3

G1 – H1

G2 – H2

G3 – H3

Президентский кубок. H4 – E4

Президентский кубок. G4 – F4

Плей-офф

25 января

Четвертьфинал 1. I1 - III2

Четвертьфинал 2. III1 - I2

Четвертьфинал 3. II1 - IV2

Четвертьфинал 4. IV1 - II2

Матч за 31 место

Матч за 29 место

Матч за 27 место

Матч за 25 место

27 января

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Полуфинал за 5-8 места

Полуфинал за 5-8 места

29 января

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал