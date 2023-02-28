Поради щодо вибору хорошого онлайн-казино в Україні

Не всі казино створені рівними, особливо якщо ми говоримо про сучасний ринок. Якщо ви обираєте казино не провівши при цьому належну перевірку, ви ніяким чином не збільшуєте свої шанси залишитися у виграші.

Проте обрати казино не завжди просто. Яскрава графіка та привабливі пропозиції, які ви можете побачити скрізь, можуть вводити в оману. Не хвилюйтеся, ми допоможемо вам заповнити цю прогалину в знаннях і знайти найкраще онлайн-казино в Україні.

Перевірте відгуки третіх сторін

Коли ви шукаєте книгу чи фільм для перегляду, ви не довіряєте лише рецензії на обкладинці, чи не так? Кожна розважальна програма буде пишатися своїми нагородами, або ж показувати лише позитивні відгуки, і ви це чудово розумієте.

Ось чому ви відвідуєте інші сайти з відгуками, такі як Rotten Tomatoes або Metacritic, які заслуговують на довіру та ігнорують хайп. Те саме можна сказати й про пошук онлайн-казино. Шукайте сайти відгуків, які точно знають, як знайти онлайн-казино України, надаючи користувачам інформацію без зайвої метушні.

Перевірте наявність технології шифрування

Коли ми купуємо щось онлайн або кладемо кошти на депозит, то очікуємо, що транзакції будуть безпечними. Часто ми навіть не перевіряємо, думаючи, що наші гроші потраплять у потрібне місце без витоку наших даних.

У більшості випадків це не викличе у вас жодних проблем, і все буде нормально. До тих пір, поки це не станеться, і ви не втратите всі свої гроші, а ваші дані не опиняться у небезпеці через шахраїв. Не всі сайти азартних ігор мають найсучасніші технології шифрування, і не завжди використовують безпечні методи поповнення рахунку та виведення коштів. Не думайте, що це не так.

Коли мова йде про ваші гроші, завжди перевіряйте безпечність транзакції. Щоразу перевіряйте наявність захисного екрану, особливо коли вводите дані своєї картки або будь-які інші персональні дані.

Як правильно шукати бонуси

Як користувач, ви маєте багато можливостей, коли мова йде про iGaming. Це пов'язано з величезною кількістю представлених варіантів на ринку. В якійсь мірі це може призвести до певного аналітичного паралічу, проте в цілому це хороша новина.

Замість того, щоб прив'язуватися до одного онлайн-казино або зупинятися на першому-ліпшому, краще скористайтеся бонусами, які компанії пропонують новим гравцям. Зважаючи на велику кількість варіантів, доступних гравцеві, онлайн-казино роблять усе можливе, щоб запропонувати свої найкращі пропозиції на головній сторінці.

Ключ до вибору правильного бонусу - не обмежуватися лише запропонованими варіантами. Читайте дрібним шрифтом. Чи не занадто високі вимоги до ставок (WR)? Якщо казино вимагає внести великий депозит, краще зверніться в інше місце. На горизонті завжди знайдеться інша пропозиція.

Чи є у казино ліцензія?

Якщо ви хочете зареєструватися в казино, яке працює в Україні, вам потрібно переконатися, що воно має відповідну ліцензію. Оскільки азартні онлайн-ігри легалізовані лише з 2020 року, процес отримання ліцензії є досить повільним і часто займає роки.

Таким чином, існує лише кілька веб-сайтів, які можуть легально організовувати азартні онлайн-ігри в країні. Ці сайти мають дозвіл на діяльність в Україні, тож ретельно перевіряйте їх, перш ніж вносити кошти на депозит.

Нещодавно уряд також відкликав ліцензію у трьох "підконтрольних Росії" операторів зі зрозумілих причин, тому краще перевіряти останні оновлення на офіційному сайті Української комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (УКРАІЛ).

Іноземні букмекерські контори

На щастя, гравці, які проживають в Україні, не обмежені лише українськими сайтами. У вас також є вибір серед багатьох іноземних компаній, які дають можливість грати в азартні ігри онлайн.

Поради, які ми давали для українських компаній, також стосуються й іноземних сайтів. Перевіряючи ліцензії, ніколи не довіряйте красивим зображенням у нижньому колонтитулі (вони є навіть на шахрайських сайтах!).

Замість цього завжди перевіряйте інформацію на інших офіційних сайтах. Наприклад, у Великобританії є Комісія з азартних ігор. За допомогою їхнього лістингу ви можете перевірити обрану вами букмекерську контору.

Незалежна аудиторська перевірка

Наша остання порада - переконайтеся, що сайт також використовує незалежні методи аудиту третьої сторони. Недостатньо лише отримати від уряду ліцензію на діяльність компанії, ви маєте переконатись, що з вами ведуть чесну гру.

Такі компанії, як eCOGRA, регулярно проводять аудит ігрових сайтів, проводячи перевірку їхніх ігор. Зокрема, вони перевіряють, чи є ігри дійсно рандомними і чи не підтасовують їх (таке дійсно трапляється, хоча зараз ця проблема не настільки поширена). Вони також перевіряють правильність вказаного RTP (відсоток повернення гравцеві).

Окрім цього, вони проводять незалежний аудит безпеки даних і коштів гравців. Вони гарантують, що баланс на вашому рахунку має реальну готівку на іншій стороні, щоб ви завжди могли вивести свої кошти, коли забажаєте.