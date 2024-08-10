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Сборная Украины по футзалу объявила состав на турнир в Португалии перед ЧМ-2024

Александр Косенко взял в Португалию 16 исполнителей.
Сегодня, 18:43
Александр Косенко / УАФ
Александр Косенко / УАФ

Национальная сборная Украины по футзалу сыграет на престижном турнире в Португалии, который тренерский штаб нашей команды рассматривает как подготовительный этап в Мундиаль, который состоится в сентябре.

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Главный тренер футзальной сборной Александр Косенко выбрал 16 игроков, которые поедут на учебно-тренировочный сбор:

Вратари: Юрий Савенко (Аврора Киев), Александр Сухов (ХИТ Киев), Кирилл Цыпун (Пяст, Польша), Александр Сирицкий (Ураган Ивано-Франковск).

Универсалы: Игорь Корсун, Петр Шотурма (оба - Ураган Ивано-Франковск), Евгений Жук, Андрей Мельник, Даниил Абакшин, Игорь Чернявский, Александр Педяш (все - ХИТ Киев), Николай Микитюк (Кордоба, Испания), Рости ), Михаил Зварыч (Энергия Львов), Назар Швед, Артем Фаренюк (оба - Евробус, Польша).

Следует отметить, что финальный этап чемпионата мира по футзалу 2024 года состоится в период с 14 сентября по 6 октября. Турнир состоится в Узбекистане. Сборная Украины попала в группу С, где сразится с Аргентиной, Афганистаном и Анголой.

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